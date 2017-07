Barragán, el cuarto

La actividad en el Betis no cesa. Comienzo de la pretemporada del equipo, fichajes, presentación de las nuevas camisetas, colas en las taquillas para sacar o renovar el carnet... todo en un día en el que Joaquín le ha dado un repaso a la amplísima actualidad del Real Betis Balompié y en el que el presidente, Ángel Haro, y el vicepresidente deportivo, Serra Ferrer, han comparecido para presentar al nuevo lateral derecho, Antonio Barragán.

"Estoy encantado de poder vestir esta camiseta y estar en este grandísimo club y deseando vestirme de corto para poder ayudar. Como bien ha dicho el presidente, en cuanto supe el interés del Betis paré las otras opciones que tenía para estar ahora aquí", ha manifestado Antonio Barragán, futbolista procedente de la Premier donde el último año ha jugado y descendido con el Middlesbrough. Barragán regresa así a la Liga española donde ya jugó varias temporadas con el Deportivo de la Coruña, Valladolid y Valencia.

El nuevo futbolista del Betis se crió en la cantera del Sevilla, de donde salió en 2005 siendo juvenil para fichar por el Liverpool. Preguntado por sus colores, el futbolista dejó claro que en su familia predomina el sentimiento bético: "Una gran parte de mi familia es bética y me han felicitado por haber fichado en el Betis y están encantados de que esté aquí y vista esta camiseta", dijo sin querer significarse él.

De Dani Ceballos también se habló, como no podía ser de otra forma, en la presentación de Barragán. El Betis parece haber tomado la táctica de hacerse el loco en este asunto mientras el futbolista no diga públicamente qué es lo que va a hacer. "Hablamos amigablemente de cómo le fue el Europeo. Estuvo aquí con su familia y seguimos esperanzados en que se quede. No nos comunicó que se quisiera marchar, en absoluto. Nosotros seguimos trabajando en la idea de que sea jugador del Betis aunque es cierto, no hay que ocultarlo, que hemos recibido llamadas de Barcelona y Real Madrid manifestándonos el interés por el jugador. ¿Poder llegar a pagar más de los 15 millones? Es que no nos hemos planteado esa opción. Cuando el jugador nos manifieste que no quiere seguir en el Betis trabajaremos en qué podemos pedir. Entiendo que nos contestará en breve", dijo Haro.

