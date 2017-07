Castellón, meca de los festivales musicales cada verano

El verano ha llegado y con él, los festivales musicales. Castellón puede presumir de ser uno de los territorios con mayor número de eventos multitudinarios dedicados a la música. De hecho, algunos de los festivales más importantes de cuantos se celebran en Europa cada año tienen Castellón como sede.

La lista va alargándose año tras año y la provincia va ganando fama como destino idílico en el que las playas, el clima y el ocio forman un producto perfecto al que pocos jóvenes pueden resistirse. La temporada de festivales en la provincia empieza oficialmente con el Feslloch a principios de julio y finaliza con el Benicàssim Electrònic Festival (BEF) a finales de agosto. Sin embargo, los eventos dedicados a la música que más tirón tienen tanto a nivel nacional como internacional son el Festival Internacional de Benicàssim (FIB), el Arenal Sound o el Rototom Sunsplash. Y no es para menos, porque el año pasado entre los tres festivales sumaron 720.000 asistentes.

FIB

Del 13 al 16 de julio en Benicàssim

El Festival Internacional de Benicàssim es, sin duda, el festival indie con más trayectoria y consolidación de España. En 1995 arrancó motores y, desde entonces, su selección de artistas ha convencido a un público que llega de distintas partes de Europa para dejarse llevar por su música. Este año, el FIB ha vuelto a apostar por bandas y cantantes referentes del Indie, el pop-rock y la electrónica como Red Hot Chili Peppers, Kasabian, The Weeknd, Foals, Biffy Clyro, The Jesus and Mary Chain, Crystal Fighters, Liam Gallagher o Peter Doherty, entre otros. La música independiente peninsular también estará representada con grupos como Belako, Love of Lesbian, Los Planetas y Joe Crepúsculo.

Arenal Sound

Del 1 al 6 de agosto en Borriana

¿Quién les iba a decir a los organizadores del Arenal Sound en aquella primera edición en la que intentaron mezclar en un solo cartel a The Cranberries con Miguel Bosé y Macaco, que siete años después sería el festival con más asistentes del verano? En 2016, 300.000 personas pasaron por el festival, y este año ya han agotado tanto los abonos como los tickets de la zona de acampada. En su octava edición, el Arenal Sound ha escogido de entre el amplio repertorio indie, pop-rock, electrónico y mestizaje a artistas como Martin Garrix, Bastille, Iván Ferreiro, Morodo, Clean Bandit, Aspencat, La habitación Roja, Icona Pop, Las Bistecs, Candela Roots, Jake Bugg, Lori meyers o Kase.O.

Rototom Sunsplash

Del 12 al 19 de agosto en Benicàssim

Benicàssim es un destino ineludible para los seguidores más fieles del reggae. El Rototom European Reggae Festival llegó a la localidad castellonense en 2010 huyendo de la censura italiana y, hoy, puede presumir de ser el mejor festival de este estilo musical celebrado en Europa. Este modelo alternativo de festival cuenta en esta edición de 2017 con estrellas del reggae mundial de la talla de The Specials, The Wailers, Gentleman & Ky-Mani Marley, Alpha Blondy o Toots & the maytals.

Otros festivales musicales este verano

XIV Festival de Jazz de Peñíscola - Todo el mes de julio en Peñíscola

Arrankapins Festival - Del 21 al 23 de julio en el Pinar del Grao de Castellón

Aplec dels Ports - Del 28 al 30 de julio en La Mata

XXII Festival Internacional de Música Antigua y Barroca – Del 1 al 12 de agosto en Peñíscola

Benicàssim Electronic Festival – 25 y 26 de agosto en Benicàssim

