Radio Elche te trae "Recordando Grease"

Radio Elche quiere así colaborar en dinamizar la vida cultural de la ciudad poniendo su granito de arena para que podamos ver algunos de los espectáculos que están triunfando en todo el territorio nacional. Es el caso de "Recordando Grease", que tras su paso triunfal en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid llega al Gran Teatro de Elche los días 6 y 7 de octubre.

" Recordando Grease" es un espectáculo tributo a la película que ha marcado nuestra vida, una fiesta en torno a la banda sonora que hemos cantado y bailado y que nos ha hecho vibrar tantas veces.

Tras el éxito obtenido con "La Fuerza del Destino, tributo a MECANO", ÁTICO LUNA ha creado este nuevo espectáculo lleno de ritmo, color, música en directo y grandes coreografías con las que el público no podrá parar de moverse en la butaca mientras revive la historia de amor del rebelde Danny Zuko y la inocente Sandy Olsson.

Un espectáculo divertido y dinámico con una cuidada puesta en escena, diseño de vestuario e iluminación. "Recordando Grease" está cargado de reconocidas canciones como "Grease Lightning", "Hopelessly Devoted To You", "Summer Nights" o la famosa "You Are The One That I Want", que crearán momentos inolvidables atrapando al espectador y haciéndole viajar en el tiempo.

