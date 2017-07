Inspección de Trabajo obliga al ayuntamiento de Elda a quitar cámaras que vigilaban a los funcionarios

Desde marzo y hasta mediados de junio, este es el tiempo que, según algunos funcionarios municipales han tenido que soportar que unas cámaras de vigilancia grabaran su trabajo diario no solo con imágenes sino con sonido que se activaba con sensor de movimiento.

Cámaras en algunas conserjerías como la de deportes, cementerios, en prácticamente todas las instalaciones deportivas, en el Centro Polivalente, en el Mercado de San Francisco o incluso en el local de los jardineros.

Una vigilancia sin el consentimiento expreso de sus trabajadores y que provocó que Comisiones Obreras denunciara la situación al síndico de agravios, a protección de datos e inspección de trabajo. Este último organismo ha sido el que tras recabar información solicitó al ayuntamiento que quitara esas cámaras en el plazo de una semana.

Rafael Muñoz, delegado de la sección sindical de Comisiones y Presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento afirma que ya se les controla el trabajo con el acceso a través de la huella.

A preguntas de esta emisora al equipo de gobierno, afirman que las cámaras se compraron para instalarlas en aquellas instalaciones donde no hubieran cámaras de seguridad. En ningún momento, destacan desde el ayuntamiento, se ha pensado en grabar a las personas, por lo que subrayan que no estuvieron operativas. Eso sí, critican que Comisiones Obreras no preguntara al gobierno y denunciara directamente y señalan que por ahora, no está previsto ponerlas y si se colocan, se hará dentro de la legalidad.

