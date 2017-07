El adiós del gran capitán

Con la emotividad habitual de las despedidas dolorosas, se despidió Vicente Iborra, el gran capitán. No ha sido uno más. Un carácter especial en el campo y en el vestuario que se marchó del Sevilla por la puerta grande.

“Dejo la que considero mi casa, pero sé que volveré a veros. Quiero agradecer a quien me dio la oportunidad de formar parte de este proyecto, gracias por todo Monchi, al presidente aunque no pueda estar aquí, no me quiero olvidar de los miembros de la directiva. Gracias por todos los momentos vividos.Gracias a todo el departamento de prensa, a Ramón Loarte y la gente de marketing, gracias por hacernos la vida más fácil. También a todo el personal de seguridad del club.

Agradecer el respeto hacia mí de los medios de comunicación. Gracias también a los fisios y médicos. Gracias por esas charlas diarias. Difícilmente puedo agradecerte con palabras lo que has hecho por mí, has sido un padre, mi gran amigo Juan Martagón. No me olvido de su familia. Darle las gracias a Óscar Arias, por su comportamiento ejemplar conmigo en la situación que se ha presentado. No te deseo suerte porque a las personas trabajadoras no les hace falta.

Agradecer a mis compañeros por hacerme crecer y mejorar personal y deportivamente, por sentirlos como una gran familia dentro y fuera del campo. Tengo que deciros que os voy a seguir y os voy a animar. Vuestras victorias serán mis alegrías. En los momentos buenos y menos buenos no dudéis.

No me quiero olvidar de los técnicos Unai Emery, Sampaoli y Berizzo, por su trato hacia mí con solo un día de entrenamiento, el Sevilla está en buenas manos.

Gracias a la afición, me siento muy orgulloso por haber celebrado con vosotros, siempre habéis sido fieles y no nos habéis abandonado. Me habéis hecho vivir momentos inexplicables. Desde el primer día me sentí valorado, pero en los últimos días lo he comprobado, ahora me siento un poco culpable por dejaros.

Gracias Sevilla FC por haberme dado el privilegio de jugar aquí. No nací sevillista pero moriré siendo sevillista”

