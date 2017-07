Guardado: "El Betis es mucho Betis; vengo para subir el nivel competitivo"

Guardado quiere vivir una segunda juventud en el Betis, en una posición -mediocentro- que no había desempeñado antes en España y con la idea de preparar su cuarto Mundial: "El Betis es mucho Betis y los colores se parecen mucho a los de la bandera mexicana. Si conseguimos los objetivos grupales, lo individual viene de la mano. Quiero estar al máximo nivel los más años que se pueda. Iré a por mi cuarto Mundial el próximo año y quiero estar al máximo nivel. Me gustan los proyectos serios y con ambición. Estoy ilusionadísimo y mi ambición es la más alta posible. No me gusta ponerme límites o metas, por así decirlo, pero seguramente que yendo así y pensando como pensamos ahora, vamos a conseguir lo que nos propongamos

El centrocampista contestó a los que en su país habían criticado su fichaje por el Betis: “Muchos de ellos a lo mejor no han jugado en LaLiga española, no saben lo que es estar aquí, jugar cada semana con Sevilla, Athletic Club, Real Madrid, Barcelona, Valencia… Los que hablan eso, será porque no saben de qué están hablando".

