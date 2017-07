Vila-real se prepara para la invasión zombie

El Ayuntamiento de Vila-real se prepara para hacer frente a la llegada de un auténtico ejército de muertos vivientes el próximo sábado 15. Tras la invasión del año pasado, el Last Day Zombie ultima preparativos y, para ello, el concejal de Juventud y Economía, Xavier Ochando, y responsables de la Policía Local, Cruz Roja, Protección Civil, así como de la organización del evento, han mantenido una reunión de coordinación para garantizar la seguridad de vecinos y participantes en todo momento.

Ochando asegura que esta propuesta de ocio alternativo y saludable, basada en un juego de supervivencia de temática zombi, cuenta ya con más de 400 inscritos sólo a través de plataformas digitales, a los que habría que sumar quienes han adquirido su entrada en los establecimientos físicos colaboradores. Los participantes, “al igual que en la primera edición, dispondrán de un dispositivo especial que coordinará y garantizará su seguridad y también la de los vecinos que desde sus casas o en la propia vía pública se conviertan en espectadores improvisados de este divertido acontecimiento”.

En cualquier caso, el edil hace un llamamiento a todos los vecinos: “Se trata de una actividad con una serie de pruebas que se disputan a partir de las 23.00 horas y que pueden durar durante toda la madrugada, por lo que pedimos comprensión, ya que es un día al año y viene mucha gente de fuera de la ciudad y también pedimos disculpas por las posibles molestias que puedan ocasionar los participantes, que harán uso de la vía pública”.

No obstante, afirma que “esperamos reeditar el éxito de la primera edición, ya que todavía quedan varios días para que quienes aún lo estén pensando puedan adquirir su entrada y disfruten de la yincana y las pruebas de agilidad y de búsqueda con pistas, entre otras actividades, todo bajo divertidos disfraces y maquillaje, que corre a cargo de la organización”. Cabe recordar que la experiencia de ocio alternativo dividirá a los participantes entre zombis y supervivientes, que deberán superar distintas pruebas en diferentes puntos hasta ser evacuados. El objetivo del juego es que los supervivientes no sean capturados por los muertos vivientes y encuentren las vacunas que les ayuden a sobrevivir. El primero en terminar todas las pruebas y en llegar, será el ganador.

“Desde el Ayuntamiento hemos preparado un dispositivo para garantizar la seguridad de todos, que nadie se asuste, es un juego que ya el año pasado disfrutaron tanto los espectadores como quienes participan activamente”, señala el edil, quien destaca el “impacto económico que tendrá en Vila-real la celebración de esta actividad, como ya lo hizo el año anterior, sobre todo a nivel turístico, ya que a los numerosos locales de restauración y hostelería que se llenarán a la hora de la cena, se suman aquellos adheridos a la actividad, que estarán a disposición de la ciudadanía durante toda la noche”.

El juego no es competitivo y es apto para todas las edades (entre 10 y 99 años). Los menores de 14 años deberán ir acompañados por una persona mayor de edad, mientras que los menores de 18 años deberán llevar una autorización firmada por los padres con una fotocopia de DNI. Como aventura configurada como ocio alternativo, Last Day Zombie prohíbe totalmente el consumo de drogas y alcohol. Más información e inscripciones y normas del juego en http://www.lastdayzombie.com/.

