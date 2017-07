El PSOE apoya la iniciativa del Gobierno de sacar un nuevo "plan do Audiovisual"

El grupo municipal del PSOE, a través de su edil Fito Ferreiro, apoya la iniciativa del Gobierno de sacar por fin un nuevo 'plan do Audiovisual' para A Coruña, aún no concretado. A pesar de ello no les parece suficiente el apoyo a las film commissions. Se dedicará para este plan una partida de 120 mil euros, a la que se suman otros 75 mil en las cuentas de 2017.

La comunicación entre los dos partidos no está siendo fluída, a pesar de que coincidan en algunas de las iniciativas para la ciudad; según Fito Ferreiro.

