Fede Cartabia muestra su ambición

Es propiedad del Deportivo desde el pasado enero, pero no ha podido unirse a su disciplina hasta el comienzo de la presente pretemporada. Fede Cartabia dio un paso al frente a la hora de hablar de objetivos personales. El argentino, que comenzó su anterior temporada en Coruña "con muchas lesiones", mostró su deseo de mejorar y pasar "un año más tranquilo" con el Dépor: "Espero estar desde el principio y dar un salto importante en Primera División".

Lo intentará en A Coruña, aunque él mismo confirmó la existencia de otras ofertas en el pasado. Sin embargo, el factor felicidad fue diferencial a la hora de elegir su destino definitivo: "Aquí fui feliz y mi familia también. Ya conozco lo que es esto". Todo ello, eso sí, tras previo paso por Portugal, "una Liga más floja que la española", pero que le sirvió para continuar su progresión como futbolista: "He conocido una Liga nueva y he madurado y aprendido mucho".

Una de las diferencias con respecto a su anterior estancia en Galicia es la ausencia de Germán Lux, uno de sus "grandes amigos" y al que dedicó unas buenas palabras: "Me ayudó mucho, sobre todo cuando no jugaba. Siempre se lo he agradecido". El que sí está es Pepe Mel, un entrenador al que todavía no conocía: "Con el tiempo habrá que adaptarse a lo que quiere él. Ojalá me toque estar en sus planes".

El ex del Valencia también habló de su problemática estancia en el club ché durante la pasada temporada, afirmando que si de él hubiera dependido estaría "mucho antes" en el Deportivo: "Hablé con la Presidenta e hice todo por venir, pero fue una negativa de Suso García Pitarch".

Comentarios