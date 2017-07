El Eldense ficha al goleador Rubén Solano

El delantero alicantino Rubén Solano Sánchez se convierte en el cuarto fichaje del C. D. Eldense para la temporada 17/18.

Solano nació en Alicante hace 24 años, mide 1,81 m, pesa 74 Kg. y llega procedente del Olimpic de Xátiva con el que ha quedado campeón del Grupo VI de la Tercera División habiendo el jugado el play off de ascenso a Segunda B. Con el club setabense marcó 15 goles la pasada temporada.

Comenzó su andadura en el Alicante C. F., el S. C. D. San Blas, Betis Florida, Torrellano C. F. y Benidorm C. F. para, una vez superada la edad juvenil, fichar por el Elche C. F. donde jugó en el Ilicitano en Preferente y Tercera División y un partido con la primera plantilla franjiverde. En la temporada 13-14 firmó por el Orihuela. Tras un fugaz paso por el Villajoyosa en Preferente, firmó por el Jumilla de Tercera División (14-15). Comenzó la temporada 15-16 en el Hércules “B” y la acabó en el Novelda C. F. La pasada campaña defendió la camiseta del Olimpic de Xátiva con el que ha jugado 45 partidos, play off incluido, de los que en 36 ocasiones formó en el once titular marcando 15 goles, uno desde el punto de penalti.

Rubén Solano se convierte en el cuarto fichaje del C. D. Eldense para la próxima temporada tras la llegada del portero Chema Giménez, el central Kike Torrent y el centrocampista Toni Vela.

