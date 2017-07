Mal fin de semana para el Racing Engineering en Austria

La carrera del sábado en el Red Bull Ring había dejado fuera de los puntos a los dos pilotos de Racing Engineering, Louis Delétraz y Gustav Malja, pero ambos había mostrado buen ritmo con los neumàticos Pirelli P Zero 'amarillos', de compuesto blando, por lo que ambos esperaban un mejor resultado en la carrera al Sprint. El horario matinal de la prueba hacía que las temperaturas fuesen más frescas que las afrontadas por los equipos en la sesión de clasificación del viernes y la carrera del sábado, ya que en esta ocasión eran de 25° en el ambiente y 38° sobre el asfalto.

Malja tomaba la salida desde el puesto 12 y Delétraz desde el 17 en la parrilla, y cuando se apagaban las luces del semáforo Boschung partía muy despacio lo que obligaba a esquivarlo, no pudiendo Marciello evitar un contacto que producía un accidente y obligaba a intervenir al coche de seguridad. Además, Jeffri hacía un trompo en la primera curva, y con todo ello Malja era noveno y Delétraz decimocuarto cuando la carrera se reanudaba en la vuelta 4.

Malja estaba justo detrás de Visoiu y Latifi, con De Vries y Ghiotto pegados a él, pero cuando se reiniciaba la competición Leclerc se tocaba con su compañero de equipo y hacía un trompo, causando un periodo de 'Virtual Safety Car'. En la vuelta 7 la carrera se relanzaba otra vez, con Gustav rodando en paralelo con De Vries y Ghiotto. El italiano tocaba al piloto del equipo español, que se veía obligado a salirse por la escapatoria de gravilla. El joven sueco de la formación andaluza lograba volver al asfalto pero comunicaba por radio a su equipo que había algún problema en el coche y entraba en boxes para retornar a continuación, al no encontrarse nada dañado en el monoplaza. Para entonces ya rodaba a 52 segundos del rival más cercano, pero lograba adaptar su pilotaje a las condiciones del coche y no se rendía, marcando tiempos por vuelta más rápidos que los de los líderes de la carrera. A diez vueltas del final, el piloto del equipo andaluz seguía siendo el más rápido en pista, con medio segundo por vuelta de margen sobre la mayoría, pero sólo podía terminar decimoquinto y pensando en lo que podría haber logrado de no ser por el incidente que le retrasó.

Delétraz, por su parte, perdía una posición ante Nato al terminar el periodo de 'Safety Car' inicial, pero el accidente de Leclerc le hacía volver a ocupar la decimocuarta plaza, que se convertía en decimotercera con los problemas sufridos por Gustav. Una lenta vuelta 10, en la que perdía alrededor de siete segundos, le hacía bajar hasta el puesto diecisiete y le complicaba la tarea, ya que se encontraba persiguiendo a Jeffri, que rodaba 4.4 segundos por delante. Cuando la carrera entraba en sus diez últimas vueltas Louis Delétraz atacaba con fuerza pero la diferencia con Jeffri era demasiado grande para ser recuperada por completo , ya que los dos pilotos rodaban en tiempos similares, así que, finalmente, cruzaba la meta en la decimotercera posición.

Aunque Racing Engineering se va del Red Bull Ring sin puntos, la velocidad mostrada por Gustav hoy deja claro que podía haber acabado en una muy buena posición si no hubiese sido sacado de la pista, así que el equipo afrontará el próximo fin de semana, en Silverstone, con más determinación, aun si cabe, en busca de conseguir los resultados que se merece.

