El Xerez CD ultima la plantilla para la próxima temporada y este viernes comenzará los entrenamientos sin saber aún dónde. Hemos hablado con José María Barragán, segundo entrenador y capitán hasta la pasada temporada, y destaca el “gran trabajo de Vicente Vargas para negociar las condiciones de contrato e incorporar a la gente”.

La plantilla está ya prácticamente apuntalada y en el club siguen a la espera de que David Polaco acepte la oferta que el club le ha puesto sobre la mesa. “En estos días nos contestará y si dice que sí será un placer contar con él”, decía Barragán sobre la posible incorporación del centrocampista jerezano. El ex capitán xerecista espera una temporada ilusionante y ve a la afición animada. “Me comentan que la campaña de socios va muy bien, la forma en la que conseguimos el ascenso el año pasado convenció a mucha gente”.

En cuanto a lo deportivo, el próximo viernes vuelven a los entrenamientos con prácticamente toda la plantilla a excepción de Dani Hedrera y Paco Borrego que tienen unos días más de vacaciones porque acabaron más tarde la temporada. Lo que no saben aún es dónde van a entrenar porque, recordamos, el club tiene una sanción que le impide utilizar instalaciones municipales hasta septiembre. “No estamos preocupados, siempre hemos tenido campos donde entrenar. Si no es aquí, será fuera de Jerez. El Ayuntamiento de La Barca nos ha dado muchas facilidades siempre y si no podemos empezar a entrenar aquí pues nos iremos allí que tienen unas instalaciones magníficas”.

Comentarios