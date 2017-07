Jordi Amat: "El equipo me encanta, el entrenador aún más"

El Betis ha presentado, ya en Montecastillo, al último de los seis fichajes que ya tiene cerrados para esta próxima temporada: Jordi Amat. El futbolista procedente del Swansea quiso demostrar desde el primer momento su implicación: "Quiero agradecer toda la confianza y apoyo que me han dado desde el primer día tanto el presidente como Llorens. También el recibimiento de la plantilla y sobre todo el de la afición. Estoy muy contento de estar aquí y con muchas ganas de empezar".

Amat jugará en el Betis como cedido esta próxima temporada, restándole aún otro año más de contrato en el conjunto galés, aunque si el futbolista rinde negociarán el fichaje definitivo el próximo verano. Parecía que Amat venía a suplir a un central no titular como Bruno, traspasado al Getafe, pero por lo manifestado por él y por el propio Serra, igual tiene más protagonismo del esperado: "Tenía muchas ganas de volver a la Liga española. Han confiado mucho en mí, no han tenido ninguna duda y yo menos. El equipo me encanta, el entrenador aún más, el estilo de juego es perfecto así que espero que todo vaya muy bien", dijo el futbolista, mientras que Serra aseguró que "tiene un perfil que al míster le encanta, amante del juego elaborado técnicamente muy bueno, que utiliza los dos perfiles en defensa, y que seguro que aportará esta calidad que nosotros o, mejor dicho, el míster piensa o requiere dentro de la idea de juego que nos gustaría ofrecer a los béticos".

En la presentación de Amat, el presidente, Ángel Haro, al fin reconoció lo que desde hace días venía informando Radio Sevilla respecto a la negativa de Dani Ceballos a jugar en el Betis la próxima temporada: "Tenemos claro que Dani ha rechazado la oferta de renovación del Betis. Por lo que nos cuenta el Real Madrid, tienen un acuerdo con él y en estas horas se está precipitando todo. Estamos hablando con el Madrid y en horas o días tendremos novedades. ¿Fracaso nuestro? Yo creo que fracaso, no. Cuando tienes a un jugador con cláusula de resición y viene un club y paga esa cláusula o incluso más, poco puedes hacer por retener a ese jugador. Pero ningún jugador es imprescindible, el Betis está por encima de todo, incluido su presidente. Y ya vendrán otros canteranos que también harán un buena temporada. La vida sigue. ¿Pagarnos más? Estamos hablando, en las próximas horas tendremos conocimiento de lo que ofrece el Real Madrid.

