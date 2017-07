Rubén quiere ganarse el puesto

Después de una "moi boa" estancia en Bélgica, a Rubén le toca volver a luchar por la titularidad en la portería del Deportivo. El meta de Coristanco, que admitió sentirse "ilusionado por estar na casa", no se mostró contrariado por los rumores de la contratación de nuevos porteros: "O que importa é o clube e é o que manda, se ven necesario traer outro pois benvido sexa". La más que probable incorporación de Diego Alves parece a priori cerrarle la puerta de la titularidad. Rubén, que lo ve como "un grandísimo porteiro", es buen conocedor de la trayectoria del brasileño: "Ten un caché que se gañou cun montón de partidos oficiais".

Rubén también habló de la marcha de Álex Bergantiños, que hoy cerró su renovación y su cesión al Sporting de Gijón. Será una ausencia "triste", tal y como comentó el ex del Almería o el Barcelona: "Todo o que se poida dicir de Álex é positivo. Algunhas veces contan con nós e outras non. Esto é fútbol e hai que adaptarse". De todas maneras, Rubén no ve "problemática" esta continua marcha de gente de casa: "Hai xente de fóra que está igual de implicada".

Entre esa gente se encuentra Fede Valverde, uno de los nuevos fichajes de la temporada. Rubén, aunque reconoce que tendrá que "pasar un proceso de adaptación ó máximo nivel", está impresionado por el joven uruguayo: "Xa se lle ve a calidade. Estame gustando moito". Sobre Pepe Mel, con el que no había coincidido aún, comentó haber hablado pero "de temas deportivos", no sobre su futuro.

