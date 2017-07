Una despedida para enmarcar

La rueda de prensa de despedida de Álex Bergantiños ha respondido a lo que se puede esperar de un capitán: grandes dosis de deportivismo, responsabilidad, elegancia y deportividad. Un documento a utilizar para que los valores que encarna el de la Sagrada Familia puedan prender en la fábrica de talento de Abegondo.

Álex Bergantiños ha estado acompañado por compañeros de equipo como Mosquera, Albentosa, Juanfran, Fede Cartabia o Saúl. Tampoco se lo quiso perder Tino Fernández, que excusó su ausencia en la despedida de Laure del pasado miércoles. El presidente alabó la figura de un jugador que "ha sido siempre una ayuda desde el primer día", al tiempo que reconoció la dificultad que supone sustituir a un jugador "de referencia" y que encarna unos valores "que a todos nos gustan", aunque espera que otros sepan dar un paso al frente para cubrir su hueco. Reiteró su voluntad de que la despedida sea un "hasta luego" porque "tengo claro que Álex va a estar más tiempo en el Dépor que yo", en alusión al futuro que le espera al capitán cuando decida colgar la camiseta.

Bergantiños ha encajado la situación reconociendo lo dificil que resulta tomar la decisión de marcharse "del equipo que me lo ha dado todo", aunque convencido de que "ahora mismo soy más útil saliendo". No tuvo reparos en alabar a la competencia que le cierra el paso en el equipo "ahora mismo hay cuatro compañeros muy buenos en mi posición y no quiero molestar". El de la Sagrada Familia dejó claro durante toda su alocución que se trataba de una decisión en la que había pesado mucho buscar el beneficio de su equipo "si esto sirve para que el Dépor siga creciendo la daré por positivo". Un Álex que se ha mostado agradecido "por haber tenido el privilegio de jugar seis años en el equipo de mi vida"

El centrocampista extendió sus explicaciones al porqué de su salida "nadie me empuja a salir, lo hago porque me gusta competir", una cesión que ha buscado luego de una charla con Pepe Mel en la que le quedó claro que no iba a gozar de minutos. Ahora en Gijón espera encontrar el protagonismo del que iba a carecer en el Deportivo, ya que tanto Paco Herrera, técnico sportinguista, como el director deportivo Miguel Torrecila han insistido en hacerse con su fichaje, consiguiendo finalmente su préstamo por una temporada.

Álex Bergantiños se ha acordado de varios compañeros en este momento de poner un punto y aparte a su estancia en el Deportivo. Por un lado Laure, agradeciendo que se haya reconocido el papel desempeñado en el club tanto por el lateral como por él mismo, "dos obreros" del fútbol. También de Insua, demostración palpable de que "la cantera del Deportivo funciona".

En los últimos días y tras la salida de hombres como Lux, Laure o Álex Bergantiños, son muchas las voces que se preocupan por la ausencia de referentes en el vestuario coruñés. "Es ley de vida", afirmó Álex recordando su llegada al Deportivo con referentes como Valerón o Manuel Pablo, jugadores que dejaron paso a otros capitanes. En opinión de Bergantiños "hay gente capacitada" para asumir ese rol.

