Garri: "No nos oponemos al Plan de Humanización, queremos que nos escuchen"

El Plan de Humanización sigue monopolizando la atención de los residentes de Santa Pola. Comerciantes y vecinos recorrieron ayer las calles del municipio para hacer oír su opinión en torno al cambio de calles y la peatonalización del centro que se ha llevado a cabo dentro de este plan.

La presidenta de la Asociación de Comerciantes de Santa Pola, Pepa Garri, ha querido aclarar a Radio Elche que la intención de los que participaron ayer de la protesta no es mostrarse en contra de la adecuación que se está realizando en el municipio, sino pedir que se les escuche, se cuente con ellos y se les informe de los cambios que se van a desarrollar. Ha asegurado que ya se han dado pérdidas de hasta el 20%, por lo que consideran necesario reunirse para poder participar de los cambios planteados, y los que están por venir.

Durante la manifestación ocurrida ayer, algunas voces pidieron la dimisión de la alcaldesa, Yolanda Seva, algo de lo que se desmarca la organización y la Asociación de Comerciantes. Garri asegura que no pueden controlarlo, pero que la protesta no se centra en la alcaldesa porque el gobierno está compuesto por cinco partidos.

Por su parte, el Partido Popular ha querido dejar constancia de que no participarán de estas manifestaciones para que no se politice, pero insisten en que apoyarán siempre el comercio local y sus reivindicaciones. El portavoz del grupo, Miguel Zaragoza, recuerda que "se ha denunciado por registro la falta de participación y transparencia que siguen marcando la acción del gobierno local, negando el acceso al plan de humanización". Remarca que "no se ha tenido en cuenta la opinión del partido popular ni de los afectados", entienden que "no es el momento adecuado para la humanización del centro".

Comentarios