Crear un Plan de Social Media para que nuestra empresa tenga visibilidad en las redes sociales

Las redes sociales, herramienta básica en nuestro día a día, herramienta básica para las personas y por tanto también para las empresas, un nicho donde reforzar lazos con los clientes y donde encontrar posibles futuros compradores. Y es que el 81% de los internautas utilizan las redes sociales, más de 15 millones de usuarios por lo que si no están no te ven y si no te ven no compran tu producto.

Con esta premisa queremos que conozcan un curso que tendrá lugar el próximo martes organizado en colaboración del ayuntamiento de Petrer y Fundesem y que tiene precisamente como objetivo dotar de herramientas que nos permitan poner en marcha un Plan de Social Media donde poder desarrollar nuestra estrategia.

Javier Gosende es el profesor que va a impartir, tiene una gran experiencia en gestión de campañas de marketing online para empresas de España y LatinoAmérica entre otros logros curriculares y con él hemos hablado de la importancia de trazar esa buena hoja de ruta para estar presentes, teniendo en cuenta nuestro público objetivo y clientes, en las redes sociales.

El curso tendrá lugar en PBC Coworking de 17:00 a 20:00 y solo hay que inscribirse ya que es totalmente gratuito.

