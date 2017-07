Sergio Iglesias, un puñal para la derecha

Sergio Iglesias ha sido presentado oficialmente como nuevo futbolista del Xerez Deportivo FC. Es la cuarta presentación del verano en la que Edu Villegas se ha vuelto a mostrar “muy ilusionado porque viene un jugador de calidad contrastada con experiencia y juventud”. Villegas ha destacado que estos son los jugadores que quiere para un proyecto “ambicioso, de futuro y en el que existe la presión. Desde el primer momento tuvo mucha ilusión por venir aquí”.

El futbolista, que puede actuar de lateral, carrilero e interior diestro dice encontrarse más cómodo en el lateral derecho, aunque en la última temporada ha venido haciéndolo de interior. Conoce bien a Masegosa, pues coincidieron en San Fernando y con él jugó “bastante y como lateral”, algo que puede dar una pista de cómo le puede utilizar el entrenador xerecista. “Sé dónde vengo, conozco la presión y me gusta”.

Iglesias dice haber venido convencido por “el proyecto, las expectativas del club, la gente que está viniendo… Ya el año pasado estuve a punto de venir aquí pero la cosa se torció y desde que me llamó Edu no hubo ningún problema”.

