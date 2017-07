Carlitos está de vuelta

Ya es oficial, Carlos Álvarez es nuevo futbolista del Xerez Deportivo FC. El delantero jerezano, que ha militado las dos últimas temporadas en el Xerez CD, se ha mostrado “muy contento por volver”. Carlos llegó al Xerez DFC en 2013 procedente del Antoniano, pero después de una temporada en la que el club azulino logró el ascenso de categoría fue al Xerez CD donde ha logrado dos ascensos en las dos temporadas que ha estado allí.

El delantero ha querido destacar el trabajo de Edu Villegas para formar un proyecto de ascenso a Tercera División. “La verdad es que no sorprende para nada, porque Edu es un hombre de fútbol y conoce a mucha gente. Está haciendo un trabajo exquisito, la plantilla es muy completa”. Además, es un futbolista que conoce bien la plantilla por su pasado en el club y sabe que será muy bien recibido.

Carlos Álvarez llega al Xerez Deportivo después de un año de experiencia en División de Honor en el que ha conseguido siete goles en 28 partidos jugando en diferentes posiciones. “He acabado muy contento la temporada pues al haber jugado en varias posiciones he ganado en polivalencia. He sumado goles, pero he salido más contento aún al haber sumado en asistencias”. Tiene un objetivo claro, repetir el ascenso con el Xerez Deportivo FC, y tiene claro que el equipo lo va a conseguir.

