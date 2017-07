Setién: "Estoy encantado, jamás trabajé en estas condiciones. Es un lujo"

Primera rueda de prensa de Quique Setién como entrenador del Betis, al margen del día de su presentación, y primeras manifestaciones de felicidad del técnico cántabro. Pese a que acaba de empezar la pretemporada y que el camino es largo, Setién ya muestra una gran satisfacción por lo bien que está trabajando en el Betis: "La valoración es positiva. Estoy muy contento con todos, con las instalaciones extraordinarias que tenemos a nuestra disposición, con el equipo, los jugadores... con todo, no hay nada de lo que quejarse. En este club se ve que ya hay muchas cosas enfocadas, establecidas, y es un lujo trabajar como lo estoy haciendo. Jamás trabajé así, estoy encantado".

De los furbolistas ha hablado maravillas también, de los nuevos fichajes y de los canteranos: "Estoy encantado con los jugadores que han venido, incluso hay jugadores que ya estaban aquí de los que tenía una opinión y que ahora ha cambiado. Me están demostrando por qué firmaron por el Betis. Del mismo modo hay chavales que me están encantando, y no sólo son palabras. Yo preveía que la predisposición iba aser muy buena, me la esperaba, como en la mili, el valor se les presume, pero es que su capacidad es mayor de la esperada. Van a ir jugando para verlos más, pero mi impresión ha sido extraordinaria"

Respecto a Rubén Castro, antes de que éste abandonara la concentración para reunirse con sus agentes para formalizar un contrato con un club de China, declaró que "Hoy sigue siendo un jugador del Real Betis, importante, entreno y trabajo con él como si se fuera a quedar, de lo cual estaríamos encantados si eso se produce. A mí no me han dicho nada, él tampoco, y no da la impresión de que se vaya a marchar. Está trabajando muy bien, mucho mejor de lo que yo esperaba. Él y Joaquín con sus años parecen dos juveniles".

También se refirió a Ceballos: "Dani Ceballos es un jugador importantísimo. Igual que Rubén Castro, todo parece que está hecho pero yo no recibí notificación oficial. Vamos a ver cómo queda la cosa. Deportivamente es un jugador de un nivel extraordinario, y nos podría dar muchas cosas. Si podemos contar con él, fenomenal. Si no trabajaremos con otros".

