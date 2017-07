Castro: "Hay un documento firmado"

Vitolo se ha convertido en el protagonista del verano. El Sevilla ha pasado de anunciar su renovación a bombo y platillo a asegurar que tiene un documento firmado. Queda la firma de Vitolo, que está indeciso por una nueva oferta del Atlético de Madrid. "Tenemos un acuerdo por escrito con sus agentes y su padre a la falta de la firma del jugador, que no estaba ayer, y que espremos que se produzca hoy. Hay documentación con una aceptación de la oferta de todos los puntos. Hablé anoche con el jugador y supongo que durante el día de hoy o mañana se debe producir. No he tenido más reuniones con la gente de Bahía. No nos hemos visto, estamos a falta de resolver documentalmente lo que ayer se pactó", aseguró.

En segundo plano quedó la presentación Luis Muriel, el fichaje más caro en la historia del Sevilla: "Más que una presión lo veo como motivación y orgullo para mí. Me llena de mucho orgullo y motivación. Estoy muy tranquilo porque sé que trabajé mucho para llegar a esto y conseguir lo que estoy haciendo, seguramente en el momento en el que empiece el campeonato va a quedar de lado. Tengo capacidad para demostrarlo y lo voy a hacer estando en el campo”.

