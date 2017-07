La comisión de seguimiento de Reyval rechaza la decisión de la Generalitat

La comisión de seguimiento de Reyval Ambient ha manifestado su rechazo a la decisión de la Conselleria de Medio Ambiente de conceder un plazo de 6 meses a la empresa para su vaciado y cierre definitivo.

Los miembros de la comisión (representantes de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento y de las plataformas ciudadanas No a la Contaminació y No a la Incineradora) han acordado solicitar un informe jurídico en el que se indique si el cierre de la planta puede demorarse los 6 meses solicitados por Reyval, “y de no ser así, pediremos a la Generalitat contundencia para que se cumpla de inmediato lo dictado por los jueces”, manifiesta el alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir.

Asimismo, instan al director general del Cambio Climático y Calidad Ambiental a que aplique “todo el peso de la ley” si Reyval Ambient no cesa al 100% su actividad, es decir, demandan que inicie expedientes sancionadores si no cumple con las sentencias judiciales que le ordenan paralizar toda la actividad.

Además, desde la comisión exigen a Conselleria transparencia en la información sobre Reyval y que se tenga en cuenta al alcalde y al Ayuntamiento de l'Alcora en la toma de decisiones sobre este tema. “Decisiones-explican- como aceptar el cronograma de 6 meses remitido por Reyval deben consultarse previamente con el Ayuntamiento como administración local”.

Por otro lado, la comisión ha celebrado que el TSJCV haya dejado patente con dos nuevos autos judiciales que Reyval “no tiene autorización para hacer nada” y que la modificación de oficio de 2014 “no es una nueva Autorización Ambiental Integrada”, como defiende la empresa, “sino que por el contrario limita y recorta la anterior, rechazando expresamente autorizar nuevas ampliaciones, que no reúne los requisitos de una autorización ambiental y que la nulidad de la autorización del 15.6.2011 se extiende a la de 7.11.2014, solicitando que se desestime el incidente de ejecución promovido por Reyval Ambient”, tal y como se indica en el auto.

“Los alcorinos llevamos muchos años luchado, la justicia nos ha dado la razón y hay una sentencia que debe ejecutarse sin más demora”, ha concluido el primer edil.

