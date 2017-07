El terrible accidente en Alfonso Molina

Ese accidente en el que fallecía un chico de 16 años vecino nuestro nos ha dejado a todos sin palabras y con esa sensación de orfandad que producen los acontecimientos conocidos que, esperas, no te toquen nunca. A nosotros no nos pasan estas cosas, se podría decir, hasta que pasan. En la entrada de la ciudad, Alfonso Molina, donde llegaban tras haber ido a buscar a los más pequeños, una maniobra rara, un volantazo, y el coche sale despedido. Las edades de los ocupantes 20,19, 16 ... nos hablan de un binomio desgraciadamente conocido noche, coche y jóvenes, no sabemos si hay más componentes porque sigue la investigación. Sí sabemos de esas llamadas "¿quien te trae?", "¿te voy a buscar?", "¿cómo hacemos?". Y de esa comunidad extraña de las redes sociales, en este caso la de ellos, Instagram, que hace que se colectivice la desgracia y nos toque un poco a todos. Habrá que extremar las precauciones, nunca dejar nada al azar e ir cambiando el chip de los desplazamientos, en los horarios nocturnos, en esas madrugadas donde se baja la guardia por el cansancio o el despiste. E insistir, transporte colectivo, menos velocidad, otra forma de ir y venir. En la medida de lo imposible. Imprescindible.

