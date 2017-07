Arribas confía en que el Dépor completará una mejor temporada

Alejandro Arribas se unió hoy al positivismo que parece invadir a la plantilla del Deportivo. Deseoso por hacer una temporada mejor que las anteriores, el ex del Sevilla cree que “muy mal se tendrían que hacer las cosas” para que el Deportivo no mejorara los resultados de los últimos años: “No creo que esta vez tengamos la suerte de que haya tres equipos que hagan tan pocos puntos”. Además, Arribas dio la que para él es la clave para facilitar la consecución de este objetivo: “Lo que hay que hacer es traer pocos jugadores pero buenos en vez de muchos y menos buenos”, opinó el defensor, que está convencido de que el club está trabajando con esta directriz en mente.

Dos de las salidas que buscaron cumplir la premisa de “calidad mejor que cantidad” fueron las de Álex Bergantiños y Laure, dos de los jugadores que más tiempo llevaban en la plantilla. “La temporada pasada no tuvieron muchos minutos y buscan tener la continuidad que el Deportivo no podía darles”, apuntó Arribas, que también habló sobre los sucesores de sus dos capitanías. Aunque se encargó de recordar que “hasta la concentración en Vilalba no se sabrá nada”, no se echó a un lado en caso de que Pepe Mel le tuviera en cuenta para ello: “Yo estoy a su disposición para lo que considere”.

El central busca tener más protagonismo que la temporada pasada, cuando la llegada de Raúl Albentosa lo mantuvo al margen del equipo titular durante prácticamente una vuelta entera de campeonato, aunque según Arribas esas pocas actuaciones “dieron el nivel”. La llegada de Pepe Mel le hizo gozar de más oportunidades: “Me dio confianza, hice buenos partidos y el equipo dio resultados. Ojalá todos podamos aumentar el nivel y hagamos una temporada mejor”.

