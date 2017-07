"En las próximas horas podrían cerrarse las renovaciones"

Edu Villegas sigue trabajando a destajo para formar la plantilla del ascenso a Tercera División y tras unas intensas semanas de fichajes el interrogante ahora son las renovaciones. Futbolistas importantes como Barba, Joaqui y Antonio aún no han confirmado su continuidad en el club azulino y el director deportivo está pendiente de que las reuniones pertinentes lleguen a buen puerto. “En las próximas horas podrán anunciarse renovaciones. En el tema de los centrales tenemos claro que uno de los dos debe seguir”, declaraba Villegas a la Cadena SER.

El ex portero sigue convencido de que los jugadores que han de venir al club deben estar implicados al 100% y le dedicaba unas palabras al último fichaje, Carlos Álvarez. “Le conozco perfectamente, siempre me ha gustado. Me puse en contacto con el Xerez CD para comentarle la situación y no hubo ningún problema. Carlitos tenía muchas ganas de volver y será importante para aumentar el nivel de calidad de la plantilla”. Otro de los que podría venir es el lateral del Sanluqueño Marcelo Villaça, a quien Villegas trabaja para cerrar. “Es uno de los futbolistas con los que he hablado, estamos trabajando”.

El equipo comenzará la pretemporada el próximo 24 de julio y tiene ya cerrado cuatro partidos, uno en casa ante el San Fernando y tres fuera frente al Rota, la Roteña y el Arcos. “Jugaremos entre cinco y ocho partidos, que son los partidos que juegan los equipos de estas categorías”.

