Germán Lux se despide del Deportivo

Hoy la sala de prensa de Abegondo tuvo un protagonista especial: Germán "Poroto" Lux, que viajó a Coruña ya como jugador de River Plate para despedirse de sus compañeros y del deportivismo. Arropado por Mosquera, Borges, Borja Valle y Arribas, Lux se mostró contento por "volver al club que le formó y le dio la posibilidad de viajar a Europa" y por tener la posibilidad de decirle adiós públicamente al Deportivo: "Quería venir y despedirme en persona, no en carta, porque para mí es importante y por eso estoy acá". El argentino pone fin a una etapa de seis años con momentos felices y situaciones difíciles, aunque afirma que las complicaciones "han servido para hacerse más fuerte". Para él, el momento más positivo en Coruña fue indudablemente el segundo ascenso: "Para mí significó mucho porque aposté por quedarme y poder subir con el Dépor".

Lux, por momentos emocionado, también habló de algunos de los motivos de su vuelta a Argentina. Uno de ellos es "no estar angustiado", ya que según él es tiempo de vivir el fútbol plenamente: "A mis 35 años ya tengo una experiencia y quiero tratar de disfrutar de él estos últimos años". De todas formas, el factor familia también tuvo un peso importante a la hora de tomar su decisión: "Hace diez años que no estoy en mi país. Voy a estar con mi gente".

El portero no quiso olvidarse del club y de algunas de las personas que más le marcaron durante su estancia en el Deportivo, aunque dos de ellas tampoco continúen en sus filas. Son Laure y Álex Bergantiños: "Quiero agradecerles su paso por el Dépor. Me han enseñado cosas muy importantes y sus valores, que es lo que me importa de las personas", comentó Lux, que también dedicó unas palabras a la afición: "Gracias porque ellos son el sostén y el pilar de esta institución".

Por otro lado, e igual que hizo Alejandro Arribas esta semana, el guardameta dio su clave para que el Deportivo consiga crecer y evitar más temporadas viviendo en el alambre: "Va a seguir así hasta que no se encuentre una base sólida y un equipo que no se desarme año a año".

