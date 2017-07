El Eldense programa cuatro partidos de pretemporada

El cuerpo técnico del C. D. Eldense ha programado cuatro partidos de pretemporada, dos en Elda y dos fuera, antes de que el fin de semana del 19 y 20 de agosto comience la competición liguera en el Grupo VI de la Tercera División de fútbol.

Pretemporada del C. D. Eldense / Cadena SER

El primero de los partidos preparatorios se disputará el viernes 21 de este mes (20:00 h), una semana después de haber empezado los entrenamientos, en el “Nuevo Pepico Amat” ante el Elche Ilicitano de Tercera División, el segundo se jugará el sábado cinco de agosto (19:00 h) en el complejo “Oliva Nova Golf” ante el C. D. Denia de Regional Preferente. La tercera cita de la pretemporada tendrá como escenario el “Nuevo Pepico Amat” el miércoles nueve de agosto (20:00 h) con el Yeclano Deportivo de Tercera División como invitado mientras que el cuarto y, de momento, último partido de pretemporada para el C. D. Eldense se jugará el sábado 12 de agosto (20:00 h) en el municipal de Calpe ante el Calpe C. F. de Regional Preferente. Dani Ponz tiene previsto otro partidillo de entrenamiento ante un rival por definir aprovechando la sesión de entrenamiento del miércoles 26 de este mes.

Aunque el técnico valenciano ya ha llevado a cabo algunas sesiones preparatorias para valorar la conveniencia de incorporar a la plantilla azulgrana a determinados futbolistas de los que no tiene referencias, la pretemporada oficial empieza mañana viernes a las siete y media de la tarde.

Está previsto que lleve a cabo entrenamientos en sesión matinal, entre las 09:30 y las 11:30 h, salvo los miércoles donde habrá doble sesión, la vespertina será de 19:30 a 21:30 h, y este sábado 15.

Dani Ponz y su preparador físico Ramón Ropero darán descanso los domingos.

