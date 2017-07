El Eldense arranca hoy la pretemporada

A las siete y media de esta tarde empieza a rodar oficialmente el C. D. Eldense 2017/2018 a las órdenes del técnico valenciano Dani Ponz que ha previsto sesiones únicas matinales, entre las 09:30 y las 11:30 h, excepto los miércoles en que habrá doble sesión, la vespertina entre las 19:30 y las 21.30 h. Los domingos y el sábado 22 de este mes dará descanso a la plantilla tras haber jugado el primero de los cuatro partidos amistosos programados un día antes, el viernes 21 ante el Elche Ilicitano en el Nuevo Pepico Amat. El segundo amistoso se jugará el sábado cinco de agosto (19:00 h) en el complejo “Oliva Nova Golf” ante el C. D. Denia de Regional Preferente. La tercera cita de la pretemporada tendrá como escenario el “Nuevo Pepico Amat” el miércoles nueve de agosto (20:00 h) con el Yeclano Deportivo de Tercera División como invitado mientras que el cuarto y, de momento, último partido de pretemporada para el C. D. Eldense se jugará el sábado 12 de agosto (20:00 h) en el municipal de Calpe ante el Calpe C. F. de Regional Preferente. Dani Ponz tiene previsto otro partidillo de entrenamiento ante un rival por definir aprovechando la sesión de entrenamiento del miércoles 26 de este mes.

Arranca el nuevo proyecto del Eldense / Cadena SER

La Junta Gestora que preside David Aguilar y el cuerpo técnico del C. D. Eldense está trabajando arduamente para terminar de configurar la primera plantilla azulgrana aunque se están encontrando con el escollo de las “altas pretensiones de futbolistas, sobre todo de la zona, que pretenden llegar al Deportivo doblando incluso lo que cobran en los equipos en los que han jugado la pasada temporada” al tiempo que se está negociando con otros jugadores con notable experiencia en Segunda B.

Hasta la fecha, el Eldense ha oficializado cinco nuevas incorporaciones: el portero Chema Giménez (Hércules de Alicante), los defensas Kike Torrent (U. D. Alzira) y José Alberto Hernández “Axo” (U. D. Alzira), el centrocampista Toni Vela (Yeclano Deportivo) y el delantero Rubén Solano (Olimpic de Xátiva).

Comentarios