Vitolo: "Faltaban flecos para renovar por el Sevilla y el Atleti al final apretó por mí"

Vitolo fue presentado como nuevo futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas en medio de una gran expectación. Acompañado de su presidente, Miguel Ángel Ramírez, hombre clave en toda esta operación, dio su versión de los hechos después de haberse comprometido con el Atlético de Madrid horas después de haberlo hecho también con el Sevilla, que llegó incluso a anunciar su renovación hasta junio de 2022.

En su presentación, Vitolo dio su versión de los hechos: "Han sido 48 horas muy duras para mí y para mi familia. Estaba muy cerca de renovar por el Sevilla pero faltaban algunos flecos que no estaban claros y el Atletico siguió luchando y apostando fuerte por mí. Me trasladó muchas cosas que para mí eran muy buenas tanto deportivas como económicamente y tomé esta decisión. Me puedo equivocar o no, pero en la vida hay que tomar decisiones y estoy muy contento de estar en el equipo de mi tierra.

El futbolista canario no quiso entrar a fondo cuando se le preguntó por las acciones legales que contra él y los clubes puede emprender el Sevilla y su presidente Pepe Castro: "cada uno hace lo que tenga que hacer. Yo tomé esta decisión y si él quiere emprender acciones legales yo no soy quién para pararlo. Yo hice todas las cosas de forma legal y nada más. Al Sevilla siempre lo llevaré conmigo a pesar de que la gente pueda pensar que me fui mal. Pero siempre que estuve en el Sevila lo di todo y me quedo con eso. Nunca me guardé nada y sólo tengo palabras de agradecimiento tanto para el Sevilla como club y su afición".

Pese a todo lo manifestado, Vitolo es consciente del tremendo enfado que hay en la afición del Sevilla por su forma de marcharse, después de dejar al Sevilla horas después de haberse comprometido por cinco años con la entidad sevillista: "Si me toca ir Sevilla a jugar, no vamos a negar que la gente puede estar muy cabreada conmigo pero sólo puedo decirles que en el tiempo que estuve allí lo di todo por ese escudo. Incluso ganamos títulos, han sido de los mejores años del Sevilla a nivel europeo y me siento orgulloso de haber formado parte de ese club. Cuando llegué estaba muy verde y allí me enseñaron muchas cosas, aprendí muchos detalles en el fútbol y ya de lo que opine la gente no puedo hacer nada".

