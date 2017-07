La comisión de las listas de espera sanitarias señala como responsable al ex consejero Faustino Blanco

La comisión de investigación parlamentaria de listas de espera sanitarias, impulsada por PODEMOS da por cerrado, a falta de algunas correcciones legales en su texto, el dictamen que señala las irregularidades en la gestión de dichas listas, las recomendaciones a seguir para corregirlas y reducir el tiempo de espera, también apunta a los responsables políticos. En ese apartado, el más controvertido, el dictamen señala al ex consejero de sanidad Faustino Blanco, al ex gerente del Servicio de Salud del Principado, Tácito Suárez, al actual consejero Francisco del Busto, y al actual gerente del SESPA José Ramón Riera, si bien distingue entre las responsabilidades de los anteriores cargos y los actuales. Tras la reunión de la comisión todos los grupos a excepción de los socialistas se mostraron satisfechos con el trabajo de la comisión y las conclusiones del dictamen.

Habrá que esperar al 13 de septiembre cuando la comisión se volverá a reunir para someter a votación el dictamen, pero PODEMOS, IU, PP y Ciudadanos, han dado a entender o han dicho claramente que votarán a favor; FORO no ha querido manifestarse al respecto, si bien ha hablado de un buen trabajo por parte de la comisión, y tampoco lo ha hecho el PSOE, grupo que de todas formas deja pocas dudas sobre su intención de voto en contra, con las palabras de su diputada Carmen Eva Pérez, tras recoger el documento. Los socialistas, y por tanto, el gobierno, insisten en que la comisión ha sido inadecuada, mantienen por tanto su posicionamiento original de que no era la mejor fórmula para buscar solución a los problemas de la sanidad asturiana; no reconocen irregularidad alguna y por tanto no creen, tal y como señala la diputada del PSOE, que sea posible señalar hacia ningún responsable político.

Al respecto el diputado de PODEMOS y presidente de la comisión de investigación, Andrés Fernández Vilanoba, que ha defendido el dictamen que a su juicio, "permitirá poner solución a las demoras en las listas de espera sanitarias", ha vuelto a cargar contra el ejecutivo de Javier Fernández. Le dice al gobierno socialista asturiano y a su grupo parlamentario que se han quedado solos negando los problemas de la sanidad asturiana.

El PSOE es el único grupo que no está satisfecho con las conclusiones de una comisión de investigación que ha trabajado durante año y medio, por la que han pasado 99 comparecientes, entre ellos muchos profesionales de la saidad asturiana y que ha puesto de manifiesto según el resto de partidos políticos representados en la Junta General del Principado las irregularidades y la falta de transparencia en la publicación de las listas de espera, por parte de la Consejería de Sanidad. El dictamen apunta como responsables políticos de dichas irregularidades en los años 2014 y 2015 al ex consejero Faustino Blanco y al ex gerente del SESPA Tácito Suárez, y como responsables actuales a quienes ocupan dichos cargos ahora, el consejero Francisco del Busto y el gerente José Ramón Riera. Sin embargo, se diferencian las responsabilidades, ya que tal y como explica la diputada de IU, Marta Pulgar, éstas no pueden ser equiparables entre quienes estuvieron al frente de la sanidad asturiana en el período de tiempo en el que se dispararon las listas de espera sanitarias y las trataron con opacidad, y quienes son responsables ahora de su gestión.

La diputada de IU aclara que el dictamen señala a los actuales consejero y gerente como responsables "en tanto y cuanto no solucionen los problemas de las demoras y la falta de información en lo que respecta a las listas de espera, y del sistema sanitario en general que se recogen en el dictamen de la comisión de investigación". La parte propositiva, que recoge medidas para reducir los tiempos de espera de los usuarios de la sanidad asturiana, y dar más transparencia a su gestión ha cosechado amplio consenso, entre los grupos parlamentarios según han indicado desde IU. El informe de conclusiones recoge recomendaciones que se pueden resumir en: la priorización de la Atención Primaria, a la que hay que dotar de más competencias y más capacidad de resolución; mejorar la coordinación entre los distintos niveles asistenciales; actuar sobre la calidad del empleo ya que los profesionales de la sanidad son el pilar básico para mejorar las listas de espera; y medidas estructurales que planifiquen cómo planificar estas soluciones y cómo mejorar la asistencia sanitaria. En esas conclusiones también se recoge la necesidad de intervenir sobre la demanda.

El dictamen será votado en septiembre coincidiendo con el inicio del periodo de sesiones en el parlamento asturiano

