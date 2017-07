Vila-real impulsa el bus de la marxa fins Benicàssim

El Bus de la Marxa a Benicàssim que l'Ajuntament de Vila-real impulsa des de fa sis anys ja escalfa motors, amb la confirmació d'un total de 14 establiments col·laboradors, que seran els encarregats de repartir els tiquets d'anada i tornada de manera gratuïta a qui realitze una consumició per valor mínim d’1,5 euros.

El regidor de Joventut i Economia, Xavier Ochando, confirma que l'autobús arrencarà el proper 22 de juliol i oferirà el servei tots els dissabtes fins al 26 d'agost. Els locals adherits són La Tarara TasKafe, Els Lluïsos, l'Antic, El bar del belga, La Taberna Roja, L'Ingràvid, La Mutti, Booncata, Vila-Beer, Summer Vil, Tangerina, Buhoos Pub, El Termet i L’ibèric, que repartiran tots els divendres i dissabtes un tiquet per a l'autobús a cada client que faça una consumició per un import mínim d’1,5 euros i que servirà per cobrir tant l'anada com la tornada a Benicàssim.

L'autobús sortirà a les 00.30 hores des de la plaça del Llaurador i farà parades a l'ermita, la bàscula del Barranquet, l'encreuament de l'avinguda de Cardenal Tarancón amb el carrer de Gamboa i a l'avinguda del Riu Ebre, des d'on posarà rumb al Carmelità de Benicàssim. La tornada serà des del mateix punt a les 05.30 hores i pararà en els mateixos punts en ordre invers. "Esperem que, igual que en els últims anys, els més joves aprofiten per a deixar el cotxe o la moto a casa i facen els seus desplaçaments de manera segura", indica Ochando, qui anima a fer ús d'aquest servei, que "de manera directa també fomenta el consum en els nostres locals d'oci i restauració".

