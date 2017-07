Gerard Valentín, contento por llegar a “un grande de Primera”

Gerard Valentín fue el protagonista de hoy en la sala de prensa de Abegondo, que presenció su primera comparecencia tras su fichaje por el Deportivo. "Un club histórico", en su opinión: "Todo futbolero sabe la historia que ha tenido, sobre todo estos últimos años. Cuando ya sabía que venía me he informado más sobre la ciudad y las instalaciones". El ya exjugador del Nástic de Tarragona no dudó en ningún momento la posibilidad de completar su traslado a Coruña: "Cuando te llega la oferta de un club grande de Primera no te lo puedes pensar mucho".

Valentín completa un lateral derecho que hasta ahora gozaba de dos integrantes, uno nato y otro reconvertido: Juanfran y Borja Valle. El catalán, con ganas de "luchar por un sitio", habló del buen carácter del primero, que en caso de permanecer en el Deportivo le pondría las cosas complicadas para jugar por su gran estado de forma: "Ha sido uno de los que más me ha acogido". Esta bienvenida cordial "de todo el vestuario" también ocurrió con Pepe Mel, aunque de una forma algo más breve: "Nos saludamos, me dio la bienvenida y ya está, tampoco cruzamos muchas palabras".

El lateral de 23 años, que debutará en Primera División, también quiso autodefinirse destacando su velocidad y su "vocación ofensiva". El propio Mel destacó este aspecto tras el amistoso ante el Racing Vilalbés. Valentín también habló del que parece su defecto principal: la disciplina defensiva, aunque se mostró muy receptivo a progresar en ese sentido: "Yo siempre estoy dispuesto a aprender de todos".

