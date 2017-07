Ruz: "Ser alcalde sería el honor más grande de mi vida"

El presidente del Partido Popular, Pablo Ruz, dice que "sería el honor más grande" de su vida y que se "siente capacitado". Dentro de un año será cuando se elija al candidato y se designe el resto de la lista para las municipales de 2019.

Esta mañana ha presentado la ejecutiva del partido, en la que hay cien miembros.

Mercedes Alonso forma parte del comité de dirección como miembro nato por ser concejala. Ruz ha dicho que le propuso estar donde quisiera, pero no ocupa ningún cargo de relevancia.

Y también se ha incorporado como vocal por designación directa a Enriqueta Seller.

Los cambios en el grupo municipal deben llegar en próximas fechas. De momento, se ha creado la figura de coordinador y la ocupa Antonio Luis Martínez Pujalte.

El secretario general es José Navarro y el portavoz, Daniel McEvoy.

Pablo Ruz acompañado del secretario general y de casi todos los vicesecretarios ha comparecido esta mañana en rueda de prensa. Los que no han estado ha sido por cuestiones laborales.

Ruz pone rumbo a la alcaldía. Ha dicho que en septiembre "comienza la campaña electoral" y que ser alcalde "sería el honor más grande" de su vida.

No ha querido entrar en los cambios, que los habrá, en el grupo municipal. Se da por hecho que será portavoz y que los concejales que tienen dedicación exclusiva -que son los que apoyaban a Mercedes Alonso- dejarán de tenerla.

Primero habrá que cambiar de portavoz y luego la estructura interna municipal.

Sí que ha dicho que la oposición debe ser "propositiva, no reactiva".

En este sentido se ha creado la figura de coordinador del grupo municipal. Se ocupará de ello Antonio Luis Martínez Pujalte, del que ha dicho que "ha sido el promotor de todo este proyecto".

De Mercedes Alonso ha dicho que le propuso estar donde quisiera, pero está en el comité de dirección por ser concejala. No tendrá ningún puesto relevante.

También entra como vocal por designación directa Enriqueta Seller.

El vicesecretario de Comunicación es Sergio Rodríguez; de la la vicesecretaría de Transparencia y Regeneración se ocupa Bernar Salas; la vicesecretaria de Organización, Pedanías, Barrios y Portavoz Adjunta es Manuela Mora; la vicesecretaria de Formación y Acción Electoral es Elena Bonet; la vicesecretaria de Participación Social es Loli Serna; el vicesecretario de Coordinación Política y Portavoz es Daniel McEvoy; y el vicesecretario de Economía es Juan Carlos Molina.

El diputado autonómico, Juan de Dios Navarro, es el presidente del comité electoral; el también diputado autonómico, José Salas, es el coordinador del programa electoral; y Antonio Luis Martínez Pujalte es el coordinador del grupo municipal.

Miembros de la dirección del PP / Javier Muñoz

Y otros nombres que también formaron parte del equipo de Mercedes Alonso en la anterior legislatura en el Ayuntamiento se incorporan a la dirección del partido: el que fuera jefe de prensa de Alonso, Manuel Matarredona, ahora se encargará de la secretaría de área de argumentarios.

Pablo Ruz habla insistentemente de unidad y de trabajar todos juntos para conseguir de nuevo la alcaldía en 2019.

Pero las diferencias entre las dos partes se dejan notar. Por ejemplo en el Facebook de Mercedes Alonso se puede leer esta reflexión: "Nunca cuentes demasiadas cosas de ti a los demás, recuerda que en tiempos de envidia el ciego comienza a ver, el mundo a hablar y el sordo a oir".

Captura de pantalla de Mercedes Alonso / Facebook

Y Justino Delgado ha escrito en sus redes sociales: "primera reunión orgánica de la etapa de unidad e integración en el PP de Elche y no me han quitado el acta de concejal porque no pueden".

Captura de pantalla de Justino Delgado / Facebook

