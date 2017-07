Peris quiere cumplir su sueño de ascender a Segunda con el Elche C.F.

El Elche C.F. ha presentado al jugador valenciano José Gabriel Peris, de 28 años, que llega del filial del Villarreal y que fue uno de los primeros fichajes que confirmó el Club tras el descenso a 2º B.

Peris se ha comprometido por dos temporadas con la entidad franjiverde y ha comentado que "este es un proyecto para ascender y por eso acepté la oferta del Elche. Llevo siete campañas buscándolo y espero lograrlo en este gran Club".

El lateral valenciano ha disputado 170 partidos en la categoría de bronce y asegura que "siempre he sido un futbolista muy ofensivo. En mis inicios actuaba como delantero o media punta, pero después me adapté a la posición de lateral. Soy un jugador de largo recorrido, con buena salida de balón y me gusta llegar al área y asistir a los puntas".

