El primer juicio de los ERE retrasa el primero de la macrocausa de Invercaria

Ya lo dice el refrán, no se puede estar en misa y repicando. Es evidente que los mismos acusados, los mismos jueces y los mismos abogados no pueden están en dos estrados a la vez. Así que Juan Antonio Calle Peña, ponente en el juicio de Chaves y Griñán en los ERE, y Pilar Llorente, integrante del mismo Tribunal, no pueden celebrar a la vez el juicio de los ERE y el primero de Invercaria. Jacinto Cañete, uno de los procesados en los dos procedimientos, tampoco y su letrado, Juan Carlos Alferez, lo mismo.

La situación ha llevado a la Sección Primera, a la que por sorteo han correspondido los dos asuntos, a dictar un auto donde informan que fijarán la fecha del juicio de Invercaria cuando termine el primer juicio del caso de los ERE. Eso siempre que se mantenga el procesamiento de Cañete, que lo ha recurrido ante otra Sala de la Audiencia, la Tercera.

Esta situación seguro que se va a repetir en los próximos meses en otros asuntos porque son decenas los que van a llegar a la Audiencia referidos a personas investigadas tanto en el caso de los ERE, como en las diferentes piezas de Invercaria, los cursos de formación o los avales de la agencia IDEA. Los abogados defensores llevan años anunciando el caos y los retrasos que se van a ocasionar porque se repiten acusados y abogados en muchas de ellas.

