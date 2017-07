El Valencia traspasa a Diego Alves al Flamengo brasileño

Diego Alves ya es historia en el Valencia CF y Marcelino García Toral no tendrá que cruzarse con el guardameta brasileño este lunes en la ciudad deportiva de Paterna.

Según ha podido confirmar la Cadena SER, el Flamengo ha cerrado definitivamente el traspaso de Diego Alves por una cantidad algo inferior al medio millón de euros y el portero firma un contrato por 3 temporadas y media con uno de los clubes más importantes de Rio de Janeiro.

Las negociaciones se habían enquistado durante las últimas horas porque ninguna de las tres partes estaba dispuesta a ceder en sus pretensiones económicas y por momentos la operación ha estado a punto de romperse.

El Valencia no admitía la salida del cancerbero si no había una compensación y amenazaba al jugador con hacerle viajar hasta la capital del Turia donde tenía que presentarse mañana lunes, el Flamengo sabía que Marcelino no lo quería en el arranque de la pretemporada, pero el tiempo corría en su contra porque el 20 de julio se cerraba el periodo de contrataciones para jugadores que procedieran de ligas extranjeras y Diego Alves, que no quería perdonar ni un euro del que tenía garantizado en el Valencia hasta junio de 2019, le exigía al ‘Fla’ una vinculación de larga duración.

La marcha de Diego Alves es beneficiosa para el Valencia desde un punto de vista económico, ya que aumentará el margen del Fair Play Financiero al ser un jugador completamente amortizado y que tenía una de las fichas más elevadas de la plantilla.

Por el contrario, desde un punto de vista deportivo, Alves ha sido el dueño de la potería de Mestalla durante seis temporadas y con independencia de sus discrepancias con un sector de la afición durante el último año, se había convertido en uno de los jugadores más determinantes para el equipo. Ahora, ese rol lo deberá ocupar su compatriota Norbeto Murara 'Neto' que deberá hacer olvidar cuanto antes la leyenda del 'parapenaltis' de La Liga.

