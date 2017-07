Jaime Jornet vuelve al Eldense

Jaime Jornet vuelve al C. D. Eldense siete temporadas después.

Aunque es natural de Elda, Jaime Ignacio Jornet Guijarro ha desarrollado casi toda su carrera futbolística fuera de su ciudad natal.

Es media punta y se desenvuelve bien por el carril del once, cumplió 30 años el pasado seis de enero, mide 1,82 m y pesa 74 Kg y ha pasado por el Alicante “B” y Hércules “B” desde donde llegó al C. D. Eldense en la temporada 2.009/2-010 para después jugar en el Jove Español de San Vicente, Ilicitano, Elche, alcoyano, Yeclano, Ontinyent, Novelda y Crevillente antes de probar fortuna en el fútbol islandés con el IF Huginn. Regresó de nuevo al Crevillente y a partir de la próxima temporada defenderá los colores del C. D. Eldense a las órdenes de Dani Ponz en el Grupo VI de Tercera División.

Comentarios