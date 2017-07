El Eldense repesca a Kevin Sanz

Kevin Sanz regresa a su casa. El defensa central ha llegado a un acuerdo con el C. D. Eldense para volver a vestir la camiseta deportivista.

Kevin Sanz Reyes nació en Elda y el pasado uno de enero cumplió 21 años, aunque juega en la posición de central también puede hacerlo en el lateral derecho.

Tras jugar en las categorías inferiores del Eldense, se marchó al juvenil de División de Honor del C. D. Alcoyano donde pasó a formar parte del segundo equipo alcoyanista. Regresó a Elda para enrolarse en las filas del Elda Industrial C. F. y después en el C. D. Eldense donde estuvo jugando la primera vuelta de la pasada temporada en el Grupo 3 de la Segunda “B” hasta que en enero y tras la llegada de los supuestos inversores italianos de tan infausto recuerdo para el club azulgrana, decidió marcharse al Quintanar del Rey de Toledo del Grupo XVIII de Tercera División con el también eldense Alex Collados.

