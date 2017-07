La sentencia del 'caso Marea', el 31 de julio

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) comunicó ayer la previsión del presidente de la sección tercera de la Audiencia Provincial, Javier Domínguez Begega, sobre la sentencia del ‘Caso Marea’. El magistrado calcula, a tenor del estado en el que se encuentra la redacción de la sentencia, que podría notificarse el próximo 31 de julio. Es, no obstante, una previsión susceptible de sufrir modificaciones, y ya se anuncia que si no está lista para esa fecha se demorará hasta el 1 de septiembre, dado que el mes de agosto se reserva para asuntos urgentes.

Quizá disculpando el tiempo empleado para la redacción de la sentencia –más de un año- en el comunicado del TSJA se pone de manifiesto que se trata, seguramente, de uno de los procedimientos más voluminosos de cuantos se han visto en la jurisdicción penal asturiana, con 90 tomos de instrucción que totalizan unos 50.000 folios a los que se añaden otros 200.000 documentos, decenas de soportes informáticos y cientos de horas de grabaciones.

Los procesados se enfrentan a penas que oscilan entre los 3 y los 33 años de cárcel. Entre los principales acusados figuran el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, y la ex directora general de Planificación de ese departamento, Mª Jesús Otero. La abogada de Otero, la letrada gijonesa Ana Muñiz, aseguraba ayer que su cliente espera la sentencia con tranquilidad y dispuesta a recurrir si no le es favorable.

