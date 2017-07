Los portavoces socialistas desmienten contactos con el PP

Es día de reacciones ante las declaraciones del Presidente provincial del PP, Diego Calvo, en la entrevista de fin de semana de Radio Coruña Cadena SER. Considera factible que su partido recupere las alcaldías de A Coruña, Santiago Y Ferrol de cara a las próximas municipales y señala que había habido conversaciones con socialistas moderados en algunas de estas ciudades para llegar a acuerdos de gobernabilidad que se alejan tras la victoria de Pedro Sánchez.

Al portavoz socialista José Manuel García, no le consta que se hayan producido estos contactos y señala que Calvo dibuja un escenario extemporáneo. Dice que con el PSOE local no han hablado, no sabe si a nivel autonómico.

Quedan dos años para las municipales, dice, y cada partido tiene que diseñar su propuesta. Desde Ferrol Beatriz Sestayo señala que ni antes ni después. Ni con Pedro Sánchez ni sin Pedro Sánchez.

