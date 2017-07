La implicación de Celso Borges

Celso Borges quiso dar ejemplo y renovar su compromiso como abonado del Deportivo en plena campaña de captación para la nueva temporada. El costarricense ya no es un recién llegado a Coruña y por ese motivo optó por comenzar a dar los pasos propios de un jugador con galones dentro del equipo, ofreciéndose a "ayudar a tomar decisiones más acertadas" para no cometer los mismos errores del pasado: "Los que ya llevamos un tiempo en el club y en el fútbol podemos aportar con experiencia y distinguiendo situaciones de años pasados", comentó el tico, en pleno proceso de nacionalización para dejar de ser un jugador extracomunitario.

El internacional por Costa Rica quiso animar a la afición a imitar su ejemplo y "ayudar al equipo de la ciudad y de la familia", ya que según él "el Deportivo es grande por ellos". Además, mostró su clara intención de ofrecerles partidos que les hagan volver contentos a casa: "Ese es nuestro objetivo principal. No entramos a jugar pensando en hacerles pasar un mal rato". Borges cree que para conseguir ese objetivo se está formando poco a poco un bloque sólido: "La gente que llevamos tiempo ya nos conocemos bastante tanto fuera como dentro del campo".

Por otro lado, Fede Valverde volvió a ser el protagonista indirecto de la comparecencia. Sus excelentes actuaciones en los tres amistosos hasta la fecha han sorprendido a muchos, y Borges no es la excepción: "No lo conocía, tiene muchísimo potencial. Me dijo que solo tenía 18 años y no lo podía creer". Además, lo ve como "un chico trabajador" al que cree que han implicado muy bien".

