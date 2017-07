Goles, calidad, trabajo, liderazgo, experiencia… Gracias a todo eso Pedro Carrión se ganó el cariño de la afición xerecista la temporada pasada y es por ello que se llevó la ovación más sonora en la presentación del equipo. El delantero malagueño fue, con sus 21 goles, la pieza más clave para Vicente Vargas en el ascenso a Tercera. “Estoy deseando empezar a entrenar, pero en cuanto lleve una semana entrenando estaré deseando empezar a competir”.

Esta temporada con la llegada de Juanma Marchante se espera que Carrión, además de tener más competencia, tenga un descanso que él no echó en falta el año pasado. “Es importante que haya competencia, pero no solo en la delantera, sino en todos los puestos. El equipo se ha reforzado muy bien y se está haciendo buen equipo”. El ‘killer’ xerecista es más que ambioso con respecto a la temporada que comenzará a finales de agosto y dice que “no voy a jugar un año más para quedarme en mitad de la tabla, quiero competir y estar arriba”.

A sus 39 años, Pedro Carrión fue la temporada pasada el futbolista de la plantilla que más minutos disputó y este año no le teme a eso. “Yo me dejo guiar por cómo me encuentro físicamente, no me pongo metas. Mientras las lesiones me vayan respetando voy a seguir todo lo que puede y más”. La categoría a disputar es en la que más experiencia tiene y habla claro de ella. “Es el más complicado, habrá mucha competitividad y eso nos favorece a nosotros”.

