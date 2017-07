Markel Bergara se despide en Zubieta

Markel Bergara se ha despedido en la mañana del lunes de su compañeros en Zubieta en la Real Sociedad. El centrocampista de Elgoibar deja el club donostiarra para firmar por el Getafe. Ha sido un momento emovito y lleno de sentimiento, porque Bergara era uno de los jugadores importantes dentro del vestuario txuri-urdin y era muy querido entre todos sus compañeros.

Como muestra, un botón. Raúl Navas era el encargado de comparecer ante los medios en la sala de prensa de las instalaciones de entrenamiento de la Real. Y se deshacía en elogios hacia Markel Bergara, además de explicar la sensaciones tristes vividas durante su despedida en el vestuario. "Momento difícil, es un compañero que ha marcado una época en el cub, que transmitía los valores que la Real quiere mandar a toda su cantera. Ha sido un momento difícil, porque yo me llevo muy bien con él. Pero la oportunidad que le ha salido a él le gusta, el año pasado fue muy complicado para él, porque apenas jugó, así que también es lo más correcto para todos".

Markel Bergara deja un hueco importante dentro del vestuario de Zubieta. No tanto sobre el césped, porque apenas contaba ya para Eusebio, como quedó demostrado el año pasado. Pero es un tipo de jugador que siempre ha mostrado su mejor cara, jugase más o menos, que era muy cercano con todos los seguidores, y que ha sido en la Real, por encima de todo, un profesional. El club le dio libertad para hacer lo que quisiera, quedarse o buscarse una salida, y al final, viendo que el técnico de La Seca no cambiaba su actitud con él, decidió salir, hasta encontrar en Getafe el proyecto que le ilusionaba para seguir jugando en Primera división. La llegada de jóvenes valores como Zubeldia y Guridi le cierran la puerta, y lo mejor era dejar el club. Hoy ha dicho adiós, pero puede no ser definitivo. Porque tiene contrato hasta 2019, y con el Getafe firma una cesión por una temporada.

