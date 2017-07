‘Realidad Oculta’, el corto contra el acoso escolar realizado por alumnos de Lebrija

'Realidad Oculta' se llama el cortometraje realizado por alumnos de sexto de primaria del colegio Elio Antonio de Nebrija (Lebrija), que han aprovechado la asignatura de Competencia Digital para combatir el acoso escolar y hacerlo, además, de manera creativa.

El corto cuenta la historia de Miguel, un niño muy callado que sufre acoso escolar. Y sobre todo, cuenta la reacción de sus compañeros, que no se quedan callados. Tomás Valiente es el profesor que les imparte Competencia Digital y ha dirigido el trabajo, cuya idea original, guion, actuación y montaje ha corrido a cargo de los niños. "Escogieron un lema con mucha fuerza. 'Si te metes con él, te metes conmigo', que a mí me parece un mensaje fantástico, porque el acoso no es un problema exclusivo del que lo sufre, sino que debe ser combatido por toda la comunidad educativa", nos cuenta.

El trabajo de estos alumnos ya ha sido reconocido con dos galardones: el primer premio del concurso provincial 'Vídeos y educación' que organiza el instituto María Galiana de Sevilla y patrocina la delegación de Educación, y el premio especial del jurado del Concurso Andaluz de Videocreación Educativa convocado para toda Andalucía por la delegación territorial de Málaga.

