El estado de Pajares y el retraso del AVE, pueden dejar a Asturias sin tren, dice IU

La última avería en Pajares, que ha obligado a trasladar en autobús a 800 viajeros del tren entre Asturias y la Meseta, ha vuelto a poner sobre la mesa el estado de la infraestructura: Izquierda Unida denuncia que las incidencias son cada vez más frecuentes y avisa del riesgo de que Asturias llegue a quedarse sin tren, ya que los plazos de la variante se alargan y el deterioro de la vieja plataforma avanza mucho más rápido que las soluciones.

La expresión “Asturias puede perder el tren” es cada vez más menos metafórica y Gaspar Llamazares ya teme que en una de estas sea literal. Se retrasa la puesta en marcha de la alta velocidad, se deteriora la infraestructura actual y no se adoptan medidas de transición, por lo que "el deterioro va muy rápido, tanto de la vía como de la catenaria", mientras el diputado asegura que las medidas de transición hasta la alta velocidad "son escasas, lentas y de mínima ejecución", por lo que advierte de que "ese cóctel es explosivo. En uno de estos años puede producir la interrupción de la conexión ferroviaria de Asturias"

El portavoz de Izquierda Unida en la Junta General lanzó el aviso a la vista de la nueva incidencia que ayer causó trastornos importantes a unos 800 viajeros. Esta vez fue una avería en la catenaria que obligó a interrumpir el paso de los trenes por Pajares más de tres horas. Entre los convoyes afectados, un Alvia que se quedó parado y sin aire acondicionado, lo que obligó incluso a permitir a los viajeros salir del tren para evitar el calor asfixiante. Gaspar Llamazares habla ya de acumulación de incidentes, cada vez más frecuentes. Afirma que el deterioro de la infraestructura es cada vez más rápido, mientras las medidas y los presupuestos para la rehabilitación de la vía, no llegan. La situación es calificada por Lamazares como “cóctel explosivo” que puede dejar a Asturias sin tren y dice que "queremos evitarlo y planteamos a los gobiernos central y autonómico conocer las incidencias y denunciar que las medidas son insuficientes" por lo que es necesario "un mayor compromiso político y presupuestario".

Gaspar Llamazares insistió en que "la decisión de dilatar la Variante de Pajares es equivocada" ya que no circularán los trenes antes de 2021, en virtud del acuerdo de Fomento con Foro, que "puede tener un efecto dramático en Asturias porque podemos no tener ni una cosa ni la otra". El parlamentario afirma que "en estos momentos el deterioro de la vía avanza y la nueva no se ve en el horizonte".

Afirmó que hay que evitar este riesgo y que, para ello, los gobiernos central y autonómico deben actuar ya para conocer las incidencias, denunciar que las medidas son lentas e insuficientes y exigir un mayor compromiso político y presupuestario.

