Bakkali aterriza en A Coruña en busca de minutos

Zakaria Bakkali atendió a los medios de comunicación para hablar de su incorporación al Deportivo, tras superar el reconocimiento médico de rigor. El belga ve en esta cesión una oportunidad para disputar una buena cantidad de minutos después de su escaso protagonismo en Valencia: "Este año quiero jugar más que el pasado", comentó el futbolista, "motivado" por la posibilidad de jugar el Mundial con su selección. Además, se mostró satisfecho por la elección de su destino: "Este es un gran equipo, tiene una gran historia y por eso me gusta".

A falta de más incorporaciones el extremo también destacó el nivel de la plantilla actual, a la que ve capaz de "hacer muchos puntos": "Tenemos un buen equipo y vamos a hacerlo todo para competir", comentó Bakkali, aconsejado en su momento por el exvalencianista Fede Cartabia: "Él habla muy bien del Dépor".

El atacante también aprovechó su comparecencia ante la prensa para presentarse ante la afición que no conozca sus aptitudes como futbolista: "Me gusta el uno contra uno. Soy muy rápido y no me importa jugar en la izquierda o en la derecha", apuntó, para después atreverse con una cifra de goles y asistencias para esta temporada: "Si hago cinco y cinco estaría muy bien".

Bakkali, que se incorporará de inmediato al trabajo de pretemporada de Pepe Mel, es una de las grandes novedades para el amistoso contra el Cerceda, a disputar en el campo de O Roxo a las 19:30h.

