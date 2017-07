"Quiero quedar primero"

David Polaco ha sido presentado oficialmente como nuevo futbolista del Xerez CD. El centrocampista jerezano vuelve tras su marcha hace más de diez años, cuando era cadete, a la cantera del FC Barcelona totalmente cambiado. “He evolucionado mucho, soy totalmente otro. Lo único que no ha cambiado ha sido la ilusión que tengo por seguir siendo futbolista”. Tras media temporada en el Olímpic de Xátiva con el que se quedó a las puertas del ascenso a Segunda B, Polaco dice venir a aportar experiencia y veteranía.

“Soy un obseso del fútbol, solo he jugado una temporada en el grupo X de Tercera pero lo conozco bien por lo que he visto. Creo que este año va a ser incluso más complicado que el año pasado”. Además, el centrocampista viene con ganas de triunfar y es ambicioso. “Estoy convencido de que el equipo va a estar arriba y yo no vengo aquí para quedar entre los cuatro primeros. Yo vengo a quedar primero”. Futbolísticamente se define como un jugador “intenso a más no poder. Me gusta defender, tener al equipo ordenado. Soy un jugador de equipo”.

Vicente Vargas, por su parte, analizaba la polémica de las fichas sub 23 de los últimos días. “Les vamos a ayudar a encontrar equipo, son cosas que pasan y los jugadores lo saben”. Con la plantilla casi cerrada, solo a la espera de fichar a dos futbolistas sub 23, ya entrenan con el club varios futbolistas a los que están observando. “No tenemos prisa, lo que venga será algo que nos pueda ayudar. Queda unos 40 días por delante para cerrar esas dos fichas”.

