"Vengo a ascender"

Hace ya un par de semanas que se hizo oficial su fichaje, pero hasta hoy no le habíamos visto con la camiseta del Xerez Deportivo FC. Antonio Bello ya posa como futbolista del Xerez Deportivo FC y Edu Villegas no duda a la hora de definirlo como “uno de los fichajes imposibles. El más top de todos los que han venido”. Bello llega con un impresionante cartel para la categoría por su amplia experiencia. “Ha jugado dos liguillas de ascenso a Segunda División, varias eliminatorias de Copa del Rey y que hace dos o tres años estuvo a punto de firmar en Las Palmas. Estamos hablando de un jugador impresionante, lo dicen sus números y su juego”, le presentaba Edu Villegas.

Bello baja dos categorías y llega procedente del Jumilla. Ha desechado varias ofertas de equipos de Segunda División B y viene al Xerez Deportivo FC “con mucha ilusión a un proyecto muy importante. Pierdo dos categorías pero gano muchas más cosas”. Tras varios años sonando como posible fichaje, el extremo jerezano ha terminado por firmar por la forma de trabajar que tiene Edu Villegas. Bello, además, es ambicioso y afirma venir a ascender. “Yo no vengo aquí a jugar por jugar, vengo aquí a ascender. Me gusta la presión, es buena para que los futbolistas nos exijamos a nosotros mismos”.

El jerezano viene con muchas ganas de jugar en Chapín, un campo en el que nunca ha debutado. A pesar de no conocer la categoría espera acoplarse cuanto antes al equipo con la ayuda de sus compañeros. “Todas las categorías son complicadas. Es muy difícil ganar un partido de fútbol y más aún fuera de casa”.

