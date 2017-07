Maíllo: “La Iglesia no puede tener en su templo a un criminal como Queipo de Llano”

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha pedido a la Iglesia, y concretamente a la autoridad eclesiástica sevillana, que "haga una reflexión" porque "no puede tener en su templo a un criminal de guerra como Queipo de Llano", a la par que ha asegurado, en la antesala del 81 aniversario del golpe de estado, que "es el momento oportuno" para el desarrollo de la Ley de Memoria de Andalucía y el seguimiento a "los principios de verdad, justicia, reparación y no olvido".

Durante la vigilia laica convocada por Andalucía Republicana ante el Palacio Arzobispal en Sevilla para exigir la retirada de los restos del general fascista de la Basílica de La Macarena, Maíllo ha dicho que IU apoya esta convocatoria porque es un "buen momento" para "exigir" el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, aprobada por el Parlamento hace ahora cuatro meses y que obliga a que los ayuntamientos andaluces eliminen, antes de septiembre del próximo año, cualquier símbolo del fascismo, iglesias incluidas.

Por ello, según Maíllo, no cabe que los restos de Queipo de Llano permanezcan en el templo que los alberga. "Este matarife de miles de trabajadores andaluces no merece la posición de honor en la que se encuentra" por lo que, según el líder andaluz de IU, "esta vigilia que celebramos es un momento oportuno para hacer reflexionar a la iglesia sevillana que no puede albergar en el seno de sus templos a criminales de guerra".

