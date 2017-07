Dani Ceballos se despide del R.Betis en una carta

Texto íntegro de la carta de despedida de Dani Ceballos



“Llega el momento de despedirme del club de mi vida, el que me ha hecho crecer como futbolista y como persona. Estos años, el Betis ha sido mi escuela y mi hogar. Quiero dar las gracias por el trato recibido a los utileros, delegados, entrenadores, coordinadores y presidentes que he tenido durante toda esta maravillosa etapa. A todos y cada uno de sus empleados. También, a cada uno de los compañeros con los que he compartido vestuario. Por último, y más importante, quería despedirme de esta magnífica afición. Os deseo lo mejor del mundo, seguiré animando como un bético más. Ya tengo mi carnet de socio renovado y estoy seguro de que este club volverá a tocar la gloria porque es lo que merece esta enorme afición que siempre la acompaña. Defendí esta camiseta con orgullo y por amor a estos colores desde mi primer partido hasta el último. Nunca me guardé una gota de sudor. Nunca olvidaré la emoción que sentí cada vez que entré en el Villamarín y escuché a la afición cantando el himno. Esto no es un adiós, porque en mi corazón siempre habrá un hueco para apoyar al Betis. Gracias por todo. ¡Viva el Betis!”

Comentarios